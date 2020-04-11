Куклина ответила на вопрос, когда российские биатлонисты выиграют общий зачёт Кубка мира
Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». Один из вопросов был посвящён выступлению российских биатлонистов. Куклина выразила надежду, что «Большой хрустальный глобус», вручаемый за победу в общем зачёте Кубка мира, в итоге окажется в России.
«Каждый член национальной сборной стремится к наивысшему результату. Мы отдаёмся полностью своей работе. Уверена, вся работа вознаградится.
Хотела бы стать победителем общего зачёта? Конечно, да!» — написала Куклина в «Инстаграме».
В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.
Лариса Куклина рассказала, кого хотела бы видеть тренером женской сборной России
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
10:22
-
09:54
-
05:19
-
03:57
-
01:04
- 10 апреля 2020
-
21:36
-
19:02
-
16:15
-
14:26
-
14:18
-
14:04
-
13:25
-
12:19
-
12:00
-
00:48
- 9 апреля 2020
-
23:31
-
20:59
-
13:17
-
10:50
- 8 апреля 2020
-
22:28
-
21:40
-
20:30
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
15:50
-
15:18
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
11:07
- 7 апреля 2020
-
23:19
-
17:53
-
16:44
-
14:50
Партнерский контент