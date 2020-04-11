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Куклина ответила на вопрос, когда российские биатлонисты выиграют общий зачёт Кубка мира

Куклина ответила на вопрос, когда российские биатлонисты выиграют общий зачёт Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». Один из вопросов был посвящён выступлению российских биатлонистов. Куклина выразила надежду, что «Большой хрустальный глобус», вручаемый за победу в общем зачёте Кубка мира, в итоге окажется в России.

«Каждый член национальной сборной стремится к наивысшему результату. Мы отдаёмся полностью своей работе. Уверена, вся работа вознаградится.

Хотела бы стать победителем общего зачёта? Конечно, да!» — написала Куклина в «Инстаграме».

В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.

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