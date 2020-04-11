Анна Богалий: главный тренер сборной — это такая расстрельная должность сейчас

Бывшая российская биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о происходящем в Союзе биатлонистов России (СБР). Богалий считает, что в организации сложилась слишком нервная и агрессивная атмосфера.
Ранее члены правления СБР выступили за назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Польховского. Он должен заменить Анатолия Хованцева.
«Сейчас главный тренер сборной по биатлону — расстрельная должность. Надо выстроить работу не только первых команд, но и резервных. Построить всю пирамиду национальных команд, нужна преемственность. Регионы должны знать чёткие критерии отбора, правила. Работа тренерского штаба сборной должна быть понятна всем регионам, все отборы должны быть прозрачными. В последние два года были несостыковки в этом плане. И вся эта внутренняя кухня биатлона выливается в прессу в последнее время.
Такого не было очень давно, во время моей спортивной карьеры такого вообще не было. Сейчас, получается, полощем биатлонное бельё. Давайте снижать градус агрессии в биатлонном сообществе и разбираться в своих проблемах внутри, не делая это достоянием общественности», — цитирует Богалий РИА «Новости».
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