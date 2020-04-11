Владимир Драчёв продемонстрировал отличную спортивную форму в упражнении на брусьях

Президент Союза биатлонистов (СБР) России Владимир Драчёв показал, что находится в отличной физической форме. Депутат Государственной думы 54-летний Драчёв выполнил упражнение на брусьях.

«Ежедневные упражнения на брусьях прибавят здоровья вашему организму. Занимайтесь спортом», — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Драчёв – четырёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, обладатель Кубка мира в общем зачёте сезона-1995/1996.

Не так давно в СБР произошёл очередной скандал. Правление федерации рекомендовало на должность главного тренера Валерия Польховского, не уведомив об этом предыдущего наставника, Анатолия Хованцева. Драчёв вынужден был согласиться.