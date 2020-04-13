Халиуллина выздоровела после заражения коронавирусом. Биатлонистка выписана из больницы

Чемпионка мира среди юниоров, российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, у которой ранее был обнаружен коронавирус, выписана из больницы. Спортсменка здорова, последние тесты на наличие вируса показали отрицательный результат.
«Меня выписали, есть два отрицательных теста», — приводит слова Халиуллиной ТАСС.
Российская биатлонистка была госпитализирована 27 марта с подозрением на коронавирус. Первый тест дал неточный результат, но уже 30 марта появилась информация, согласно которой спортсменка действительно заразилась коронавирусом. Самочувствие спортсменки быстро стабилизировалось, однако ей было необходимо оставаться в стационаре.
Сама Халиуллина полагает, что могла заразиться коронавирусом в аэропорту в Москве, когда возвращалась с соревнований из Австрии.
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