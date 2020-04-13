Голиков: денег у СБР нет и не было. Эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду

Бывший исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков прокомментировал финансовую ситуацию в организации.
«Анатолий Хованцев заявил, что ему с ноября прошлого года СБР не платит? Это правда. СБР с ноября или декабря, я не помню точно, не выплачивал зарплату Хованцеву. И не только Хованцеву, кстати, а ещё довольно большой группе сотрудников. Так что это правда. Почему? Да очень просто. Денег нет. Их и не было, этих денег. Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в Центре спортивной подготовки совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости», — приводит слова Голикова «Р-Спорт».
Напомним, СБР приостановил полномочия Сергея Голикова на посту исполнительного директора. Решение было принято по итогам видеоконференции, которая прошла 7 апреля. На должность Сергея был назначен Виктор Майгуров.
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