Куклина: это будет четвёртый приход Королькевича в сборную. Воздержусь от комментариев

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выразила надежду, что Виталий Норицын останется старшим тренером женской команды, а не будет заменён на Владимира Королькевича.

Удалённое заседание правления СБР, на котором по видеосвязи обсудят кандидатуры тренеров сборной России на будущий сезон, предварительно назначено на 20 апреля.

«Ещё в соревновательный период все начали кричать о смене тренерского штаба. Но я до последнего буду надеяться, что Виталий Норицын останется на своем посту. Я бы хотела продолжить с ним работу. Меня все полностью устраивает.

Придёт новый тренер — нам придется начинать всё с чистого листа. Новый тренер не будет знать каждую из нас так, как знает нас нынешний тренер, который готовил нас два сезона. Норицын знает, какая работа мне нужна перед стартом, мои биохимические данные и данные других биатлонисток команды. С новым тренером всё нужно будет нарабатывать заново.

Если придёт Королькевич? Это будет четвёртый приход его в сборную. Я, наверное, лучше воздержусь от комментариев на эту тему. Мне нечего сказать. Точнее — мне есть, что сказать, но я не хочу этого делать. Всё может быть.

Со стопроцентной ответственностью могу сказать, что мне хочется продолжать работу с Виталием Норицыным», — приводит слова Куклиной сайт «Матч ТВ».