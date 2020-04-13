Супруги Елисеевы посоревновались в танцевальном мастерстве
Российский биатлонист Матвей Елисеев вместе с женой Анной, также бывшей биатлонисткой, а ныне тренером устроил танцевальный баттл.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Елисеевы передали эстафету семьям Волковых, Латыповых, Антону Бабикову, Глебу Ретивых и другим.
27-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.
Из-за угрозы распространения коронавируса сезон-2019/2020 в биатлоне был завершён досрочно. Спортсмены разъехались по домам и вынуждены поводить время в самоизоляции, объявленной в большинстве регионов России.
Ранее Елисеев рассказывал, как проводит импровизированные тренировки с женой в домашних условиях.
«Ещё неделька карантина, и вазам каюк!» Биатлонист Елисеев — о домашней тренировке с женой
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