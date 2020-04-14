Анатолий Хованцев: фактически новогодний сбор в Обертиллиахе был сорван

Анатолий Хованцев, который возглавлял сборную России по биатлону с 2018 года, рассказал о проблемах с организацией новогоднего сбора в Обертиллиахе в сезоне-2019/2020, после которого у команды начались проблемы с результатами.

«Фактически этот сбор сорван, хотя он был очень важным. Сорван не по вине тренеров или спортсменов, а из-за проблем с финансированием и местом проведения – это взаимосвязанные истории.

Я вернусь на год назад для понимания: в сезоне-2018/19 мы проводили новогодний сбор в Хохфильцене. Жили на высоте 780 метров, поднимались тренироваться на 1100, чтобы получать гипоксию. Это логичная модель, по высоте проживания почти одинаково с Оберхофом – первым январским этапом. Так вот, год назад я сам, в частном порядке занимался поиском размещения в Хохфильцене.

В этом сезоне наш менеджер Катя Боярских не нашла размещение в тех местах, которые нам подходили. Дальше рассматривали Рамзау – там отличные условия, все хорошо со снегом, но тоже не оказалось мест. Проводить сбор в России спортсмены не пожелали.

По остаточному принципу мы выбрали Обертиллиах, причём нам сказали, что финансирования не будет. Начался поиск денег: какие-то регионы их нашли, какие-то нет – то есть одни спортсмены начали сбор 28 декабря, как планировалось, а другие позже. На тренеров денег тоже не нашлось: Истомин заехал 28 декабря за свои, Белозеров, как и некоторые спортсмены – 1 или 2 января. А 6-го мы уже переехали в Оберхоф.

В итоге на высоте 1450 метров мы находились 5 дней. Что за это время можно решить? Даже в плане тренировок, не говоря уже об акклиматизации. Ничего. Когда начался процесс острой акклиматизации, команда вышла на гонки в Оберхофе – фактически соревновались, находясь в яме. Из неё трудно выбраться, если гонки идут каждую неделю.

Окуда проблема с финансированием? Я уточню, что финансирование сборов из ЕКП лежит не на федерации, а на ЦСП. Раньше со сметами и ЦСП работал Дмитрий Рочев. Но получилось так, что Голиков переключил эти дела на себя – и вовремя не подал документы.

Мы оказались в ситуации, когда федерация должна сначала профинансировать сбор, отчитаться за него и только потом получить деньги из ЦСП. В похожей ситуации выпала и биохимия – в документах, которые подали, биохимиков просто не отметили. Накладка, которая ударила по нам очень сильно, в том числе на сборе в Риднау – перед ЧМ», — приводит слова Хованцева Sports.ru.