Драчёв — о задержках зарплаты тренерам сборной России: сейчас с этим не разобраться

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию о задержках зарплаты тренерском штабу сборной страны. По его словам, этот вопрос надо задавать исполнительному директору организации Сергею Голикову. Сейчас его полномочия приостановлены.

«Ничего не могу сказать о задержках — всеми этими вопросами в СБР занимался Голиков. Трудно говорить о том, могут ли быть связаны проблемы с финансированием и выплаты IBU с задержками по зарплате. Нужно смотреть все в совокупности. На данный момент полноценно разобраться мы не можем, потому что допуска в здание ОКР у нас нет. Будем полноценно разбираться в этом вопросе на ревизионной комиссии», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Ранее тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что не получал зарплату с ноября прошлого года.