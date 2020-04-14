Драчёв — о задержках зарплаты тренерам сборной России: сейчас с этим не разобраться

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию о задержках зарплаты тренерском штабу сборной страны. По его словам, этот вопрос надо задавать исполнительному директору организации Сергею Голикову. Сейчас его полномочия приостановлены.
«Ничего не могу сказать о задержках — всеми этими вопросами в СБР занимался Голиков. Трудно говорить о том, могут ли быть связаны проблемы с финансированием и выплаты IBU с задержками по зарплате. Нужно смотреть все в совокупности. На данный момент полноценно разобраться мы не можем, потому что допуска в здание ОКР у нас нет. Будем полноценно разбираться в этом вопросе на ревизионной комиссии», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Ранее тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что не получал зарплату с ноября прошлого года.
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