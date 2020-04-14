Глава федерации биатлона Москвы: знаю, кто украл винтовки. Но не скажу

Глава федерации биатлона Москвы Сергей Рожков рассказал, как обстоит дело с кражей оборудования организации.
Напомним, ранее Рожков обратился в полицию, после того как неизвестные проникли в помещение, где хранилось оборудование, и вынесли оттуда 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Речь идёт о пневматических винтовках МР-61, которые предназначены для начального обучения стрельбе и тренировки начинающих биатлонистов. Федерация оценила ущерб в 400 тыс. рублей.
«Уголовное дело заведено, пока в работе. Со следователем буду общаться завтра. Расследование ведётся, несмотря на коронавирус. Я на 80-90% знаю (кто причастен к краже. — Прим. «Чемпионата»), но говорить не буду», – приводит слова Рожкова «Р-Спорт».
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