Заседание совета СБР отменено из-за пандемии коронавируса

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что заседание совета, запланированное СБР на май, отменено из-за пандемии коронавируса.

«В этому году было запланировано провести заседание совета СБР, оно должно было состояться после майских праздников. На этом заседании мы должны были обсудить то, что было сделано за два года, достижения и ошибки, развитие биатлона в регионах. Но пандемия коронавируса этому помешала», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Помимо этого, Драчёв не исключил, что совет может провести заседание в ноябре, во время чемпионата России в Ханты-Мансийске. Изначально чемпионат должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом первенство перенесли на ноябрь.