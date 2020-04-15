Губерниев показал, как выглядел в начале 90-х. На фото есть и его бабушка

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядел около 30 лет назад. На снимке Губерниев, которому сейчас 45 лет, изображён вместе с бабушкой.
«Всем привет! Классную фотку нашёл, это с бабушкой Марией Евдокимовной, маминой мамой! Фото сделано в начале 90-х! Спросил тогда у бабушки — я красивый? «Ты интересный», — ответила бабушка! Девчонки, вы каких больше любите? Красивых или интересных?», — подписал комментатор фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
Ранее Губерниев показал новый лук, а один из подпичисков написал, что «сексуальность первой фотки зашкаливает».
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