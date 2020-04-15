Губерниев — о Мироновой: потенциал роскошный, здесь и сейчас можно сражаться!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российской биатлонистки Светланы Мироновой о том, что во второй части минувшего сезона она не показывала высоких результатов из-за психологического давления и, как следствие, неуверенности в себе.



«Да что же за неверие в собственные силы? Потенциал роскошный, здесь и сейчас можно сражаться! Светлане нужно больше психологического комфорта, а дискомфорт сослужил плохую службу. Света, время терять не нужно, нужно брать!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».



Миронова стала единственной россиянкой, которой удалось выиграть личную медаль на этапах Кубка мира сезона-2019/2020 — Светлана была третьей в спринте Хохфильцена (Австрия).



Ранее стало известно, что из-за провального выступления женской сборной России по биатлону может быть уволен её главный тренер Виталий Норицын.