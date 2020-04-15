Черезов: Драчёв высказывает свою точку зрения? Было принято единогласное решение

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал заявление главы организации Владимира Драчёва, который выступил против включения в тренерский штаб сборной Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.



«На протяжении двух сезонов тренеры из регионов не удовлетворены работой. Надо прилагать усилия, чтобы наша команда была конкурентоспособной. Будет ли правление утверждать тренеров? По уставу, мы обязаны это делать. Членов правления 10 человек, каждый голосует — решение принимается большинством.



То, что сейчас складывается, — президент высказал свою точку зрения, это очень странно. Причем на последнем правлении решение было принято единогласно», — цитирует Черезова «Матч ТВ».



Напомним, на 20 апреля назначено удалённое заседание правления СБР, на котором может быть определён тренерский состав сборной России на сезон-2020/2021.