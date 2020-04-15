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Круглов: в российском биатлоне напрочь отсутствует структура. Полная вакханалия

Круглов: в российском биатлоне напрочь отсутствует структура. Полная вакханалия
Биатлон 0

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал ситуацию в российском биатлоне.

«Основная проблема заключается в том, что в российском биатлоне напрочь отсутствует структура, хотя на бумаге, виртуально она существует. Она нерабочая, и это абсолютный факт. Полная вакханалия, когда есть огромное количество специалистов, но непонятно, кто и за что отвечает. Убеждён, такое же непонимание и у спортсменов.

Прежде чем обсуждать какие-то персоналии по тренерам, нужно понять, какой функционал у главного тренера. Если вводится такая должность, то этому человеку должны передаваться полномочия по формированию тренерского штаба для определения тех специалистов, с кем он готов работать, в кого он верит и с кем впоследствии будет нести ответственность за результат», — цитирует Круглова «Матч ТВ».

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