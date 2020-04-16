Тренер лыжников — о работе с Халили: он из тех, кто может и умеет тренироваться один

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о работе с 21-летний биатлонистом Каримом Халили, который в сезоне-2019/2020 дебютировал в составе национальной команды на Кубке мира.
«Карим весь сезон проработал по моему плану. И сейчас мы с ним в контакте: созваниваемся практически каждый день, особенно когда был сезон. Созванивались с ним, с тренером биатлонной команды: узнавали план команды, какие тренировки или контрольные старты можно было бы сделать вместе. Находили пути и возможности, чтобы Карим мог тренироваться по той методике, что мы выбрали с начала подготовительного периода. Карим — пример для многих спортсменов, и лыжников, и биатлонистов, парень очень-очень самостоятельный. Честно говоря, даже удивлялся летом, как спортсмен переключается со сбора на сбор. Может, это в какой-то степени было неправильно, потому что нужно стрельбой заниматься постоянно, но другого выбора не было. Так мы провели всё лето, а с сентября разъехались.
Он один из тех спортсменов, кто может и умеет тренироваться один. У меня есть своя группа, думаю, СБР понимает, что нет смысла выходить на меня с другим предложением. Карим не напрягает, он умеет сам тренироваться. Живёт отдельно, все организационные вопросы на нём, это не касается команды лыжников. Сейчас мы с ним общаемся. Ждём решений тренерского совета биатлонистов, в какой состав его включат. Пока нет определённости», — сказал Сорин в прямом эфире проекта «На лыжи!».
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