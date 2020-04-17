Польховский пригрозил подать в суд на Тихонова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский, чью кандидатуру выдвинули на должность главного тренера сборной России по биатлону, отреагировал на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Тихонов давно обвиняет меня во всех бедах мирового биатлона, оскорбляет и порочит мою репутацию. С ним, думаю, мы когда-нибудь встретимся в суде.

Что касается должности главного тренера, то я готов взять на себя ответственность за результат сборной и создать тренерский штаб, который поможет сборной добиться очевидного прогресса. Те результаты, которые сейчас есть у мужской и женской команд, не могут устраивать никого. Мы перестали быть топ-сборной, и это надо исправить», — приводят слова Польховского «Известия».