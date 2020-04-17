Владимир Драчёв прокомментировал переход трёх российских биатлонистов в сборную Молдавии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что организация не препятствовала переходу трёх российских биатлонистов в сборную Молдавии. Вчера, 16 апреля, стало известно, что спортивное гражданство сменили Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

«СБР не возражал против этого перехода. Они не входили в состав сборной России, почему бы тогда не помочь нашим друзьям? Да и у ребят сейчас появилась возможность продлить свою профессиональную карьеру», — приводит слова Драчёва ТАСС.

31-летний Магазеев является победителем и неоднократным призёром чемпионатов России, чемпионом мира и Европы среди юниоров. Усову 25 лет, Стремоус — 24 года. На взрослом уровне за сборную России спортсмены не выступали.