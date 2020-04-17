Дмитрий Васильев: кандидатуры тренеров от Польховского вызывают недоумение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал возможность назначения вице-президента Союза биатлонистов России Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.
«Я не против кандидатуры Польховского в качестве главного тренера. Это опытный, жёсткий человек, способный наладить работу. Но кандидатуры тех тренеров, которых он предлагает в качестве старших, вызывают недоумение. Работать же должна именно команда.
Королькевич уже получал два шанса в женской сборной, и оба были неудачные, особенно последний. Кто такой Кабуков, вообще сложно понять. За какие заслуги он должен тренировать мужскую сборную России? Я ознакомился с его резюме, и у меня возникло ещё больше вопросов к выбору Польховского», — приводят слова Васильева «Известия».
- 17 апреля 2020
-
16:39
-
12:58
-
10:42
-
00:46
- 16 апреля 2020
-
21:02
-
16:07
-
13:00
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
20:21
-
20:05
-
17:45
-
17:29
-
12:15
- 14 апреля 2020
-
20:01
-
19:06
-
17:57
-
17:44
-
16:56
-
15:57
-
12:38
-
03:31
-
00:45
- 13 апреля 2020
-
20:31
-
18:12
-
16:34
-
15:52
-
14:03
-
11:03
-
09:41
- 12 апреля 2020
-
16:46
- 11 апреля 2020
-
19:11
-
16:37
-
15:10
-
14:45
-
13:47