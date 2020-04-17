Дмитрий Васильев: кандидатуры тренеров от Польховского вызывают недоумение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал возможность назначения вице-президента Союза биатлонистов России Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Я не против кандидатуры Польховского в качестве главного тренера. Это опытный, жёсткий человек, способный наладить работу. Но кандидатуры тех тренеров, которых он предлагает в качестве старших, вызывают недоумение. Работать же должна именно команда.

Королькевич уже получал два шанса в женской сборной, и оба были неудачные, особенно последний. Кто такой Кабуков, вообще сложно понять. За какие заслуги он должен тренировать мужскую сборную России? Я ознакомился с его резюме, и у меня возникло ещё больше вопросов к выбору Польховского», — приводят слова Васильева «Известия».