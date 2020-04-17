«Самое время оторвать попу от дивана». Лариса Куклина выложила видео домашней тренировки

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выложила видео домашней тренировки, с помощью которой можно поддержать в форме всё тело.



«Привет, друзья! Новая тренировка на всё тело! Самое время оторвать попу от дивана и прокачать себя», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Лариса предлагает всего 4 упражнения, каждое из которых нужно выполнять по 50 секунд. Затем следует сделать минутную паузу. Всего такой круг нужно повторить пять раз.

Видео доступно на «Чемпионате»

Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира сезона-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.



Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, а в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке из-за того, что в большинстве регионов России введён режим самоизоляции.