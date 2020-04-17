Йоханнес Бё: в Норвегии можно тренироваться как обычно. Может, в Москве ситуация другая

Двукратный обладатель Кубка мира в общем зачёте норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что пандемия коронавируса не мешает ему готовиться к новому сезону.

«В Норвегии всё ещё можно тренироваться как обычно. Только нужно соблюдать меры предосторожности. На мой взгляд, коронавирус на сегодняшний день не является проблемой для нашей страны. Но, возможно, у российских биатлонистов, которые живут в центре Москвы, ситуация немного отличается от нашей. Но переживать насчёт формы пока не стоит. Старт сезона ещё очень не скоро», — приводит слова Бё Dagbladet.

Сезон-2019/2020 в Кубке мира по биатлону был завершен досрочно. Из-за пандемии коронавируса был отменен заключительный этап соревнований в Холменколлене (Норвегия).