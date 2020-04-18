IBU обнародовал новый календарь биатлонного сезона

Пресс-служба IBU опубликовала этап нового сезона Кубка мира. Первый этап сезона-2020/2021 состоится в Контиолахти (Финляндия) с 28 по 29 ноября. При этом генсекретарь IBU Никлас Карлссон не исключил, что в календаре могут произойти изменения из-за эпидемиологической обстановки.
Полное расписание:
— Контиолахти — 28–29 ноября,
— Эстерсунд (Швеция) — 3–6 декабря,
— Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря,
— Анси (Франция) — 17–20 декабря,
— Оберхоф (Германия) — 7–10 января 2021 года,
— Рупольдинг (Германия) — 13–17 января,
— Антхольц (Италия) — 21–24 января,
— Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта,
— Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта,
— Хоменколлен (Норвегия) — 18–21 марта.
Чемпионат мира будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля 2021 года. Летний чемпионат мира в Рупольдинге может быть перенесён, он запланирован на 20–23 августа, но в Германии пока действует запрет на массовые мероприятия.
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