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Чемпион России по биатлону Буртасов возобновит карьеру после годичной дисквалификации

Чемпион России по биатлону Буртасов возобновит карьеру после годичной дисквалификации
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонист Максим Буртасов, являющийся чемпионом и многократным призёром чемпионата России, возобновляет карьеру после годичной дисквалификации. О планах Буртасова сообщил его тренер Александр Никифоров.

Буртасов был отстранён на один год за то, что пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев. Дисквалификация спортсмена завершилась 11 апреля.

«Максим не бросал тренировки. Он полон сил и готовится снова выступать. Сейчас биатлонный комплекс закрыт, поэтому он тренируется преимущественно в домашних условиях», — приводит слова тренера ТАСС.

30-летний Буртасов завоёвывал золотые медали чемпионата России в 2013 и 2015 годах. На чемпионате России 2019 года биатлонист завоевал серебряные и бронзовые награды, в 2015 году стал обладателем серебряной и бронзовой медалей Универсиады.

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