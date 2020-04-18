«Настоящий ведущий — он и в трусах ведущий!» Губерниев показал дресс-код для выхода в эфир

Российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал очередное фото в своём «инстаграме». Комментатор показал, как он выходит в эфир телеканала «Матч ТВ». На фото комментатор сидит на кухне перед ноутбуком в трусах и футболке.
«Момент высшей концентрации в прямом эфире! Настоящий ведущий — он и в трусах ведущий! Прямое включение — любовь моя! Всем здоровья, терпения! Всем ЗОЖ», — написал Губерниев в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» комментатора.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире в массовом порядке отменили спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс.
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