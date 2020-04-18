«Думали, что я только на коврике в лосинах лежу?» Куклина потренировалась с кувалдой

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выложила видео тренировки с кувалдой. Для смягчения удара биатлонистка бьёт по старой покрышке.

«Выхожу из дома только в исключительных случаях. Это один из них. Вокруг — мусор, старые покрышки и желание ударить. Моя подруга — 6 кг. А вы думали, что я только на коврике в лосинах лежу? Не всё так красиво, мои дорогие подписчики. Всем — ЗОЖ и хорошего настроения», — написала Куклина, опубликовав видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира сезона-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, а в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке из-за того, что в большинстве регионов России введён режим самоизоляции.