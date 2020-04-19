Доротея Вирер поделилась фотографией в ярком бикини

Двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса», итальянская биатлонистка Доротея Вирер, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. 30-летняя спортсменка сделала селфи в солнцезащитных очках и ярком бикини с цветочным принтом. Фотография за несколько часов собрала более 70 тысяч лайков.

Фотографию можно посмотреть на странице Доротеи Вирер в «Инстаграме».

Вирер – двукратный призёр олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завешён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три малых «Хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.