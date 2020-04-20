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Дмитрий Губерниев: проваливаемся в экономическую яму. В России жизнь всегда стоила копейку

Дмитрий Губерниев: проваливаемся в экономическую яму. В России жизнь всегда стоила копейку
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает по поводу карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Я доверяю тому, что говорят врачи, политики РФ. Плюс у меня огромное количество друзей, знакомых. Ситуация непростая, поэтому я с осторожностью смотрю на решения в некоторых регионах, где идёт послабление режима. Но при этом понимаю, что мы проваливаемся в серьёзную экономическую яму. У властей возникает вилка, кого поддерживать больше.

Самое главное — жизнь людей. В России она всегда стоила копейку, и то по праздникам. Сейчас ситуация стала лучше, но не до конца. Как парень человеколюбивый хочу обратить внимание на это», — цитирует комментатора «Спорт день за днём».

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