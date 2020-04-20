Дмитрий Губерниев: проваливаемся в экономическую яму. В России жизнь всегда стоила копейку

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает по поводу карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Я доверяю тому, что говорят врачи, политики РФ. Плюс у меня огромное количество друзей, знакомых. Ситуация непростая, поэтому я с осторожностью смотрю на решения в некоторых регионах, где идёт послабление режима. Но при этом понимаю, что мы проваливаемся в серьёзную экономическую яму. У властей возникает вилка, кого поддерживать больше.
Самое главное — жизнь людей. В России она всегда стоила копейку, и то по праздникам. Сейчас ситуация стала лучше, но не до конца. Как парень человеколюбивый хочу обратить внимание на это», — цитирует комментатора «Спорт день за днём».
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