Доротея Вирер показала фото в купальнике

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2019/2020 завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, показала в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно ввиду пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 165 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 625 тыс.

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