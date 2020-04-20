Дмитрий Губерниев: покупал лекарства — провизоры плакали, нет масок!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации, с которой ему пришлось столкнуться в аптеке, когда он покупал лекарства.
«Эх, ребята! Сегодня покупал лекарства в одной аптеке, провизоры плакали, нет масок! В смысле, у сотрудников аптеки!
Сходненская общественность узнала, выделила маски, все довольны! А ещё мексиканские друзья моего близкого друга тоже готовы помочь матушке России! Маски выслать! Спасибо, Мексика! Амигос, но пасаран!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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