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Дмитрий Губерниев: покупал лекарства — провизоры плакали, нет масок!

Дмитрий Губерниев: покупал лекарства — провизоры плакали, нет масок!
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации, с которой ему пришлось столкнуться в аптеке, когда он покупал лекарства.

«Эх, ребята! Сегодня покупал лекарства в одной аптеке, провизоры плакали, нет масок! В смысле, у сотрудников аптеки!

Сходненская общественность узнала, выделила маски, все довольны! А ещё мексиканские друзья моего близкого друга тоже готовы помочь матушке России! Маски выслать! Спасибо, Мексика! Амигос, но пасаран!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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