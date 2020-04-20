Йоханнес Бё выступил против суперспринта в финале Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил несогласие с проектом календаря сезона-2020/2021, в котором дебют новой дисциплины суперспринт ожидается на финальном этапе Кубка мира в Холменколлене.

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» опасается, что в последний момент потеряет важные очки в борьбе за трофей.

«Это одна из тех гонок, в которых несложно сломать палку, из-за чего вам может сильно не повезти. Такое может произойти и во всех остальных гонках, но здесь шансы выше, а в результате вы потеряете важные очки.

В идеале, я бы хотел, чтобы они добавили суперспринт на этап в Финляндии и провели пробное соревнования без очков в зачёт Кубка мира. Чтобы потом посмотреть, как эта дисциплина в течение нескольких лет могла бы повлиять на общий зачет Кубка мира.

Далёк от скептического отношения к новой дисциплине, но важно всё заранее хорошо продумывать, чем обычно отличается IBU», — приводит слова Бё NRK.

Чтобы бороться за медали в суперспринте, нужно попасть в число 30 лучших в квалификации. Дальше биатлонистов ожидает масс-старт на 6 км с четырьмя огневыми рубежами, правила стрельбы на которых отличаются от привычных.