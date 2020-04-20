Йоханнес Бё выступил против суперспринта в финале Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил несогласие с проектом календаря сезона-2020/2021, в котором дебют новой дисциплины суперспринт ожидается на финальном этапе Кубка мира в Холменколлене.
Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» опасается, что в последний момент потеряет важные очки в борьбе за трофей.
«Это одна из тех гонок, в которых несложно сломать палку, из-за чего вам может сильно не повезти. Такое может произойти и во всех остальных гонках, но здесь шансы выше, а в результате вы потеряете важные очки.
В идеале, я бы хотел, чтобы они добавили суперспринт на этап в Финляндии и провели пробное соревнования без очков в зачёт Кубка мира. Чтобы потом посмотреть, как эта дисциплина в течение нескольких лет могла бы повлиять на общий зачет Кубка мира.
Далёк от скептического отношения к новой дисциплине, но важно всё заранее хорошо продумывать, чем обычно отличается IBU», — приводит слова Бё NRK.
Чтобы бороться за медали в суперспринте, нужно попасть в число 30 лучших в квалификации. Дальше биатлонистов ожидает масс-старт на 6 км с четырьмя огневыми рубежами, правила стрельбы на которых отличаются от привычных.
- 20 апреля 2020
-
19:22
-
18:04
-
17:53
-
16:27
-
15:44
-
14:52
-
13:01
-
11:58
-
11:17
-
09:59
-
09:33
- 19 апреля 2020
-
21:57
-
13:08
- 18 апреля 2020
-
19:39
-
15:27
-
12:53
-
12:12
-
10:26
- 17 апреля 2020
-
23:55
-
21:22
-
18:49
-
16:39
-
12:58
-
10:42
-
00:46
- 16 апреля 2020
-
21:02
-
16:07
-
13:00
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
20:21
-
20:05
-
17:45
-
17:29
-
12:15
- 14 апреля 2020
-
20:01