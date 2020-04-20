Губерниев — о включении Волкова в число тренеров сборной: молодец, что в депутаты не пошёл

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал включение Алексея Волкова в тренерский штаб сборной России по биатлону. Волков утверждён одним из тренеров мужской резервной команды. Ему предстоит работать вместе с Николаем Князевым и Дмитрием Шукаловичем.

«Алексей Волков в качестве одного из наставников резервной сборной России по биатлону — решение мудрое! Лёша будет классным тренером, я убеждён! Молодец, что в депутаты не пошёл. Надо кому-то и настоящим делом заниматься!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

32-летний Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, призёр этапов Кубка мира. Визитной карточкой Алексея всегда была точная стрельба.