Анатолий Хованцев: СБР мог бы упразднить мою должность, но оставить тренеров

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) могло бы упразднить его должность, но специалистов, работавших в команде, надо было оставить.

В понедельник, 20 апреля, правление СБР утвердило состав тренерского штаба мужской и женской сборных на сезон-2020/2021. Старшим тренером мужской команды станет Роберт Кабуков, женскую возглавит Владимир Королькевич.

«Это, конечно, не новость уже для меня. Опять же, со мной никто не связывался, всё узнаю из релизов и новостей. Главное, чтобы решение правления дало результат. От последнего опыта работы есть неудовлетворенность. Не считаю, что тренерский штаб глубоко заблуждался. Надо было дать поработать. Ладно, могли бы упразднить мою должность, но тренеров, которые работали в команде, надо было оставить. Эти специалисты знают спортсменов лучше, чем те, кто пришел сейчас. Норицын должен был продолжить работать. В функциональном плане девочки были на своем максимуме на чемпионате мира. Да, не получилась стрельба, но это много раз уже обсуждалось», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».