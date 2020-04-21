Анна Богалий выразила недоумение в связи с итогами голосования за тренерский штаб сборной

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий выразила недоумение в отношении действий главы СБР Владимира Драчёва и члена правления федерации Сергея Чепикова, которые проголосовали против состава тренерского штаба, названного Валерием Польховским, хотя первоначально его одобряли.



«Насколько мне известно, сначала Драчёв был категорически за. Первое заседание правления СБР было 7 апреля, а 10-го единогласно приняли решение, что Валерий Николаевич комплектует тренерский штаб. На тот момент он представил свои кандидатуры.

Владимир Петрович Драчёв и Сергей Чепиков почему-то через несколько дней решили выступить против. А когда они голоcовали, не думали об этом?! Человек, который возглавляет любую организацию, должен понимать, что всё пойдёт в СМИ. В очередной раз посмешили всех. Я не понимаю, почему люди меняют принятые ими решения и не доводят дела до конца. У нас сейчас есть определённые сложности. Неужели их было не решить в течение зимы? Почему мы всё делаем в апреле, когда из-за пандемии сидим дома?

Польховского наделили полномочиями ещё в декабре, а через три с половиной месяца начались какие-то движения. Либо люди не уверены в себе, либо у них весеннее обострение.

Владимир Петрович мог убедить правление, но голоса разделились 7 к 2. Он и Сергей Чепиков были против. Поэтому принятое решение не вызывало сомнений. Олимпийский цикл — это четыре года. Сейчас мы находимся в середине. Сильные тренеры не пойдут к нам работать, потому что освободились какие-то места. Многие не примут приглашения, чтобы в конце зимы услышать: «Мы снова все плохие!». Валерию Николаевичу надо было приложить усилия, чтобы привлечь кого-то на эти два года», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону