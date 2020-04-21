«Это в вашей Москве так, а у нас такого нет». Губерниев рассказал о случае с коронавирусом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал историю, связанную с коронавирусом, которая, по его словам, приключилась с его знакомыми.

«Пациент с первыми признаками коронавирусной инфекции (отсутствие обоняния, сухой кашель, температура) вызывает врача на дом по месту нахождения в Московской области (прописка и прикрепление к поликлинике в Москве). С горем пополам приходит врач (а точнее, даже фельдшер), которая с порога начинает ворчать, что пациенту надо ехать в поликлинику по месту прописки и лечиться там.

Получая логичный вопрос, а как можно ехать на общественном транспорте с температурой в Москву в разгар пандемии, бабуля-врач сказала, что вообще ей всё равно. После пяти минут бесполезного трёпа всё же послушала пациента и поставила диагноз «бронхит» и промежуточный диагноз «левосторонняя пневмония».

После вопроса, а не стоит ли сдать анализ на коронавирус при таких симптомах (плюс пациент контактировал с сотнями человек в день по роду деятельности), врач сказала, чтобы он «не выдумывал» и «хватит на себя беду накликивать» (спасибо, что не посоветовала в качестве лечения через плечо поплевать и вокруг себя покрутиться). Выписала больничный до пятницы (на пять дней!), а совместно проживающих членов семьи послала на работу.

На вопрос про закон о карантине на 14 дней всех, у кого есть признаки ОРВИ, и членов их семей врач сказала: «Это в вашей Москве так, а у нас (в ближайшем Подмосковье) такого нет». При этом и пациент, и супруга пациента работают в Москве», — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Впоследствии Губерниев написал, что власти Подмосковья оперативно отреагировали на публикацию.

«Людям из Раменского района будет оказана своевременная помощь! Так и должно быть! С верой в здоровое и справедливое Подмосковье!» — добавил он.

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.