Губерниев: нужно завинтить гайки и смело довериться Польховскому

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги заседания правления Союза биатлонистов России. Вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно.

Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорт РФ.

«С точки зрения того, что делал Польховский, рекомендуя кандидатуры Кабукова и Королькевича, — их ещё нужно согласовать с Минспортом. Сейчас нужно завинтить гайки за два года до Олимпиады и довериться смело Польховскому, который берёт на себя ответственность. Это непросто в наше время, но он будет отвечать, и я буду первый, кто станет ему задавать вопросы, если что-то пойдёт не так», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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