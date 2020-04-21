Виталий Норицын отреагировал на отставку с поста старшего тренера сборной России

Виталий Норицын прокомментировал отставку с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону. Напомним, вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно.

Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорт РФ.

«Я был готов к этому давно. Все эти фамилии в воздухе летали, поэтому никакой неожиданности не произошло. Если ко мне обратятся, я всегда буду рад помочь. С Королькевичем мы не работали, я только со стороны наблюдал за его деятельностью, когда работал с резервом», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

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