Дмитрий Губерниев предложил не увольнять тренеров из предыдущего штаба

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги заседания правления Союза биатлонистов России. Вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Губерниев предложил не увольнять Анатолия Хованцева, Виталия Норицына и Сергея Белозёрова, которые работали в предыдущем составе тренерского штаба.

Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.

«Роберт Кабуков — опытный специалист, которому доверяет Польховский. Есть ещё Максим Максимов и Артём Истомин. Молодые специалисты. Максимов — это тренер по стрельбе и консультант. Истомин — это комплексно-научная группа, плюс необходимая помощь. В резерве есть ещё Алексей Волков. Здорово, что команда Польховского пытается его подтянуть. Также там есть опытный Николай Князев.

Мне кажется, что со сборной должны продолжить работу те тренеры, которые там уже были. Хованцев, Норицын, Белозёров. Я общался с Польховским по этому поводу. Есть понимание, что их не видят в сборной России. Но ведь у Норицына есть предложение от других сборных. Поэтому надо подумать о том, чтобы сохранить возможность сохранить наш тренерский состав, чтобы люди работали в нашей команде. Опыт прошлых поколений очень важен», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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