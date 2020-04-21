Касперович: с Польховским не разговаривал. Как строить подготовку, непонятно

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, прокомментировал итоги заседания правления Союза биатлонистов России. Вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно.

Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.

«Не хочу много говорить по составу тренеров. Там очень много вопросов, начиная от основного состава, заканчивая резервом и юношами. Вот есть Валерий Польховский, который формировал команду, он и видит в этих тренерах перспективность работы.

Самое непонятное: эти тренеры могли бы хотя бы услышать мнение личных специалистов. Это меня поражает! На протяжении двух месяцев, кроме Анатолия Хованцева, я не разговаривал ни с кем, в том числе с Польховским. Как будет выстраиваться подготовка, как работать, что мы будем делать, непонятно. Очень сложный вопрос», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

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