Владимир Аликин: от новых тренеров ничего хорошего ждать не стоит

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал итоги заседания правления Союза биатлонистов России. Вчера, 20 апреля, стало известно, что Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно.
Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.
«Не думаю, что будут какие-то серьёзные сдвиги. Я абсолютно не знаю Кабукова, а Истомин не заслужил это место. Максимов ещё может потянуть, а в этих людей я не верю. Опять сложится такая ситуация, что будет один Александр Логинов и все остальные. От этого тренерского коллектива ждать, по большому счету, нечего.
Что касается женской команды, то это тоже не лучший вариант. Сколько лет работает Загурский, он ездил как методист. А сейчас стал тренером, ну флаг ему в руки. Пусть тренирует. От Королькевича и этой бригады тоже ничего хорошего ждать не стоит. Это моё мнение», — цитирует Аликина «Р-Спорт».
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