Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Алексия Рунгальдьер завершила карьеру в 28 лет
Итальянка Алексия Рунгальдер, которая на чемпионате мира по биатлону 2017 года завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке, объявила о завершении карьеры.
«Я достигла предела спортивных и человеческих ресурсов, которые нужны для того, чтобы и дальше продолжать делать всё возможное. Поэтому я решила оставить большой спорт, спокойно и с осознанием того, что отдала ему всё, что могла. Спасибо всем людям, которые помогали мне и поддерживали меня на этом жизненном этапе», — написала 28-летняя спортсменка в своём «инстаграме».
Помимо бронзы ЧМ-2017 на счету Рунгальдьер серебро чемпионата Европы 2018 года.
Также посмотрите видео, как российская биатлонистка Лариса Куклина потренировалась с кувалдой.
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:18
-
12:19
-
11:19
-
10:01
-
10:01
-
09:20
-
08:46
-
00:09
- 20 апреля 2020
-
21:45
-
21:15
-
19:22
-
18:04
-
17:53
-
16:27
-
15:44
-
14:52
-
13:01
-
11:58
-
11:17
-
09:59
-
09:33
- 19 апреля 2020
-
21:57
-
13:08
- 18 апреля 2020
-
19:39
-
15:27
-
12:53
-
12:12
-
10:26
- 17 апреля 2020
-
23:55
-
21:22
-
18:49
-
16:39
Партнерский контент