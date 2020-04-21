Бронзовый призёр ЧМ по биатлону Алексия Рунгальдьер завершила карьеру в 28 лет

Итальянка Алексия Рунгальдер, которая на чемпионате мира по биатлону 2017 года завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке, объявила о завершении карьеры.

«Я достигла предела спортивных и человеческих ресурсов, которые нужны для того, чтобы и дальше продолжать делать всё возможное. Поэтому я решила оставить большой спорт, спокойно и с осознанием того, что отдала ему всё, что могла. Спасибо всем людям, которые помогали мне и поддерживали меня на этом жизненном этапе», — написала 28-летняя спортсменка в своём «инстаграме».

Помимо бронзы ЧМ-2017 на счету Рунгальдьер серебро чемпионата Европы 2018 года.

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