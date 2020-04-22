IBU опубликовал самые яркие моменты победной гонки Домрачевой в Рупольдинге в 2012 году

На сайте Международного союза биатлонистов опубликовано видео с яркими моментами гонки преследования на чемпионате мира 2012 года в Рупольдинге, которая является одной из самых памятных для белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.

«В карьере, полной успехов и множества фантастических результатов, Дарья Домрачева всё же выбрала свой первый титул чемпиона мира как один из самых дорогих. Это был 2012 год, когда в Рупольдинге она поднялась на вершину пьедестала гонки преследования, которая стала началом длинной серии золотых медалей. Вы помните тот день и битву с Магдаленой Нойнер?» — гласит подпись к видео.

Права на видео принадлежат International Biathlon Union. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте IBU TV.

В той самой гонке Дарья Домрачева завоевала свою первую золотую медаль в карьере, обогнав Магдалену Нойнер на 25 секунд. Среди россиян лучший результат показала Ольга Вилухина, занявшая третье место.

Ранее Домрачева показала, как поддерживает форму в домашних условиях.