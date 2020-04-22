Сергей Чепиков: не очень грамотно, когда у главного тренера и президента СБР разные мнения

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал выбор тренеров сборной на сезон-2020/2021. Старшим тренером мужской сборной России по биатлону правление СБР утвердило Роберта Кабукова, женской – Владимира Королькевича.

Ранее Чепиков, так же как и президент СБР Владимир Драчёв, признался, что голосовал против кандитатур Кабукова и Королькевича, предложенных вице-президентом СБР Валерием Польховским, который должен стать главным тренером сборной России по биатлону.

«Считаю, что главный тренер должен синхронизировать свои действия с президентом СБР. На мой взгляд, не очень грамотно, когда у главного тренера одно мнение, а у президента СБР – другое», — цитирует Чепикова «Спорт день за днём».

По словам функционера, ещё не факт, что Минспорт РФ утвердит кандидатуры Кабукова и Королькевича.

«Если Минспорт не утвердит, то Валерий Польховский будет подбирать другие кандидатуры. До заседания правления у нас было рейтинговое голосование среди членов тренерского совета. Много человек проголосовало за Михаила Шашилова», — добавил он.