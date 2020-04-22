Эстонская биатлонистка ответила на вопрос об эротической фотосессии

Эстонская биатлонистка Регина Оя призналась, что отклонила бы предложение сняться в эротической фотосессии, если бы таковое поступило, но добавила, что не видит в этом ничего плохого.
«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое, но я другой человек. Хочу оставаться честной к тому, чем я занимаюсь, и чувствовать себя комфортно в том, что я делаю», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Если у вас не отображается фотография, посмотреть, как выглядит Оя, можно в её «инстаграме».
Также её спросили, не думала ли она стать моделью.
«Так много людей спрашивают меня об этом. Но я не вижу себя моделью. Я не такая личность. Конечно, могу поучаствовать в фотосессии, но не полноценно работать моделью», — ответила Оя.
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