«С детства любил поесть!» Дмитрий Губерниев показал своё детское фото
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную в детские годы. На снимке Губерниев, который находится на первом плане, изображён со своими друзьями.
«Мальчик рос хороший, с детства любил поесть! Поэтому и работает теперь хорошо! Завистники на заднем плане — Серёга Литвяков, Макс Селихов, Витёк Александров и Владька Харитонов! А вы, друзья, поесть любите? Всем здоровья и терпения!» — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
Ранее Губерниев показал, как выглядел в начале 1990-х годов, на фото есть и его бабушка. Также он показал новый образ, а один из подписчиков написал, что «сексуальность первой фотки зашкаливает».
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