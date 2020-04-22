Губерниев — критикам: несут всякую чушь и не знают, что у них спина белая

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу критики в свой адрес. Напомним, ранее Губерниев ввязался в словесный конфликт с трёхкратной олимпийской чемпионкой по лыжам и биатлону Анфисой Резцовой, а также подискутировал с известным актёром Валерием Бариновым, который болеет за футбольный клуб «Локомотив» (Москва).
«Читаю безумные высказывания моих бывших кумиров по лыжам, биатлону и футболу… Риторика в стиле Паниковского: а ты кто такой? Несут всякую чушь и не знают, что у них спина белая...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев показал, как выглядел в начале 1990-х годов, на фото есть и его бабушка. Также он показал новый образ, а один из подписчиков написал, что «сексуальность первой фотки зашкаливает».
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