СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции

Союз биатлонистов России объявил, что в ближайшее время будет созвана очередная отчётно-выборная конференция. При этом пока неизвестно, где и когда она состоится.

«В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Дата и место проведения конференции будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Напомним, в сезоне-2020/2021 главным тренером сборной России по биатлону должен стать Валерий Польховский, кандидатуру которого ранее подали на согласование в Минспорт РФ.