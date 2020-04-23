СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции
Союз биатлонистов России объявил, что в ближайшее время будет созвана очередная отчётно-выборная конференция. При этом пока неизвестно, где и когда она состоится.
«В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Дата и место проведения конференции будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.
Напомним, в сезоне-2020/2021 главным тренером сборной России по биатлону должен стать Валерий Польховский, кандидатуру которого ранее подали на согласование в Минспорт РФ.
Драчёв не участвовал в решении созвать внеочередную конференцию СБР
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