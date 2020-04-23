Драчёв не участвовал в решении созвать внеочередную конференцию СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не принимал участия в решении созвать внеочередную отчётно-выборную конференцию организации. Сегодня, 23 апреля, на официальном сайте СБР было объявлено, что правление приняло решение о проведении внеочередной выборной конференции для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации.

«Ну прекрасно. Они, видимо, сами собирались, между собой. Я в этом не участвовал.

Не могу ничего сказать об этом решении, разумное оно или наоборот. Могу только сказать, что я не участвовал в принятии этого решения.

Нравится ли оно мне? Слушайте, надо работать, а не заниматься этой грязью. Тем более они теперь собираются между собой. Захотели, собрались, приняли решение. Ну хорошо. Не могу сказать, хорошо или нехорошо, что пройдёт эта конференция. Я только что от вас и получил эту информацию», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».