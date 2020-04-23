Черезов: причина назначения внеочередных выборов в СБР — публичные заявления Драчёва

Публичная критика решения правления Союза биатлонистов России (СБР) об утверждении тренеров сборной со стороны президента организации Владимира Драчёва стала причиной назначения внеочередной выборной конференции. Об этом рассказал член правления СБР призёр Олимпийских игр Иван Черезов.

Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Вскоре после этого Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур.

«Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону.

Все члены правления поняли: от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжёлая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда», — цитирует Черезова ТАСС.