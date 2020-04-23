Ярошенко назвал оскорблением слова Драчёва в адрес тренеров

Высказывания главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва в адрес Роберта Кабукова и Владимира Королькевича звучат как оскорбления в их адрес, считает двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Кабуков, а женскую возглавит Королькевич. Вскоре после этого Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур.

«Если ситуация продолжит развиваться, то это никак не добавит уверенности спортсменам. Мы видим, что президент говорит негативные вещи о тренерском штабе. Такие обвинения звучат как оскорбление тех тренеров, против которых это было сказано. Очень жёстко. Всё опять утекает в СМИ, на обсуждение людей

По идее, связка между главой, вице-президентами, правлением, тренерами должна быть единой. В данном случае, если взаимопонимания нет, то кто-то должен уходить», — приводит слова Ярошенко «Р-Спорт».