Польховский прокомментировал выбор тренеров для сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский, который должен стать главным тренером сборной России, рассказал о формировании нового тренерского штаба национальной команды. Ранее Польховский рекомендовал Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должности старших тренеров мужской и женской сборных соответственно.
«Постарались совместить в тренерском штабе молодость и опыт. В том числе есть специалисты, которые имеют богатый опыт работы в биатлоне, — это Королькевич, Князев, Кабуков. Ну и, конечно, наша молодая поросль, на которую мы надеемся, что в будущем они станут достойными тренерами: это Максимов, Истомин, Куваев, Коновалов. Они будут совместно работать и набираться опыта.
По Истомину предложение поступило от Сергея Владимировича Чепикова. Он его охарактеризовал как специалиста с хорошей аналитикой, который стремится повысить свои знания. Максим Максимов был в команде ещё в 2013 году. В этот период он очень много интересовался нашей работой, был такой дотошный, что даже меня доставал. Теперь он работает с командой, обсуждает со спортсменами, как можно улучить стрелковую подготовку в домашних условиях», — цитирует Польховского «Матч ТВ».
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